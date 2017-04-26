TSK'dan mağara açıklaması ! ''İmha edildi''

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak kırsalında saldırı hazırlığı içinde olan terör örgütü mensuplarının bulunduğu mağaranın, düzenlenen hava harekatıyla tam isabetle imha edildiğini bildirdi.



TSK’dan yapılan açıklamada, “Bu gece 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı operasyon icra edilen unsurlarca, Şırnak kırsalında mağara içinde yerleri tespit edilen ve saldırı hazırlığı içinde olan silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist unsurlara, 21.05-21.20 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca hava harekatı düzenlenmiştir. Hedef tam isabetle imha edilmiştir” denildi.