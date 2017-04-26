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  1. 26 Nisan 2017 18:42

TSK'dan Zap kampına hava operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri Zap bölgesine hava harekatı düzenledi. Operasyonda 2 terörist öldürüldü.

TSK'dan Zap kampına hava operasyonu
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında çok sayıda silah mevzisi, barınak ve sığınak vuruldu, saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bulunan  Zap bölgesindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında  çok sayıda silah mevzisi, barınak ve sığınak vuruldu, saldırı hazırlığındaki 2  terörist de etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık  istihbarat üzerine 13.37-13.55 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava  harekatı düzenlendi.  Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, bölücü terör  örgütüne ait çok sayıda silah mevzisi, barınak ve sığınak vurdu, saldırı  hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

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