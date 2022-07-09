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TTB'den Bahçeli'ye rest: ''Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!''

TTB'den Bahçeli'ye rest: ''Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!''

MHP lideri Bahçeli'nin "Bir avuç ne idiği belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlar" diyerek kapatılmasını istediği Türk Tabipler Birliği'nden çok sert bir yanıt geldi.

Türk Tabipler Birliği (TTB), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin "Her defasında söylüyorum; Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim, kendi kuruluşlarını yeniden sahiplenmeli ve yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idiği belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazım" açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yanıt vererek "Burayız, burada olmaya devam edeceğiz!" diyen TTB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!"

Bahçeli'den ''doktor kılıklı anarşikler'' çıkışı: ''Türk Tabipleri Birliği kapatılmalı''Bahçeli'den ''doktor kılıklı anarşikler'' çıkışı: ''Türk Tabipleri Birliği kapatılmalı''Güncel

 

Etiketler ttb Türk tabipler birliği rest yanıt kapatma talep mhp devlet bahçeli
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