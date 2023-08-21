TÜGVA'ya Bakanlık teşviki sürüyor

Kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yurtlarında kalan öğrencilere devlet desteği devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarında 876 bin 942 olan yatak kapasitesi, 874 bin 693’e düşürüldüğü ortaya çıkarken, kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yurtlarında kalan öğrencilere devlet desteği devam ediyor.

Birgün gazetesinden Yılmaz Yürekli'nin haberine göre üniversite hayatı boyunca 2 yıl süreyle İzmir’deki TÜGVA yurtlarında kalan ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci, yurda ödedikleri ücretin bir kısmının geri yatırıldığını söyledi. Öğrenciye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her ay 2050 TL yatırıldı.

TÜGVA’ya 2021 yılında Aylık 3 milyon 821 bin 510 TL kaynak aktarılmıştı. Vakfa yıl sonunda ödenen tutar 45 milyon 85 bin TL’yi aşmıştı.

Kendisine KYK yurdunun çıkmadığını ve mecburen TÜGVA yurdunda kaldığını ifade eden öğrenci, şunları dile getirdi: “Özel yurtlar pahalı ve bütçemin çok üstünde. TÜGVA’ya yapılan yurt ücreti ödemelerinde devlet desteği olduğu için tercih ettim. Teşkilatlanma toplantılarında TÜGVA içerisindeki yapılanma aktarılıyor. Öğrenciler TÜGVA yurdunu başka şekilde barınamadığı için tercih ediyor. Yurtta kalmak için gerekli çok fazla şart yok, ödemeler geciktiğinde problem çıkartmıyorlar. İnsanlar daha rahat barınabilmek için TÜGVA’yı tercih etmek zorunda kalıyor.”

#kyk yurdu

Birgün