Tüm ehliyet sahiplerini ilgilendiriyor: Artık o şart aranmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yer alan yeni konulardan biri de ehliyet düzenlemesi. Yılın başında B sınıfı ehliyetler için yapılan kapsam değişikliğinin daha da genişletilmesi beklenirken, İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşti.

Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiren açıklama sonunda geldi. A-B-C-D-E sınıfı dahil olmak üzere tüm ehliyet sahiplerini tek tek ilgilendiriyor. Ekim ayında mesaiye başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), gündemine alacağı ilk konulardan biri ehliyet düzenlemesi olacak. Yeni uygulama ile B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc ve altındaki motosikletleri harici bir ehliyet sınavına gerek kalmadan almaya hak kazanırken, bu düzenleme için yalnızca direksiyon şartı aranacağı belirtilmişti.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN YENİ GÜNDEMİ

Temmuz ayı ile itibarıyla çalışmalarına son veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim itibarıyla yeni yasama dönemine başlayacak.

Meclis'in açılış gündeminin yoğun olacağı tahmin edilirken, İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü ve taslak haline getirdiği ehliyet düzenlemesi, komisyonlara gönderilecek ilk konular arasında yer alıyor.

EHLİYET KULLANIMINDA YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

35 milyonu aşan sürücü sayısı ile Avrupa'nın ilk sıralarında yer alan Türkiye'de, şubat ayında Meclis'ten geçen düzenleme ile B sınıfı ehliyetlerin kapsamında değişikliğe gidilmişti. Yeni uygulama ile B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc ve altındaki motosikletleri harici bir ehliyet sınavına gerek kalmadan almaya hak kazanırken, bu düzenleme için yalnızca direksiyon şartı aranacağı belirtilmişti.

Uygulamanın beklenenden büyük bir talep yaratması ve motosiklet kullanımında ciddi bir artışa yol açmasının ardından İçişleri Bakanlığı, söz konusu değişikliklere yenilerini eklemek için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz yıllarda peş peşe yapılan değişiklikler ile M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için aranan yaş şartı 18'den 16'ya düşürülmüş, D sınıfı ehliyet için 26 olan yaş sınırı ise 24'e indirilmişti.

B sınıfı ehliyetlere yönelik değişikliklerin ardından bakanlık, yeni düzenlemede A2 sınıfı ehliyetlerin de halihazırda sürücü belgesi olan vatandaşlara direksiyon sınavı sonucunda verilmesinin önünü açacak.

MOTOSİKLET KULLANIMININ YAYILMASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Şubat ayında yürürlüğe giren uygulamaya birçok kişi destek verirken, bazı kesimler ise bu düzenlemelerin Türkiye'ye zarar vereceğini savundu. Motosiklet kullanımının bu denli yaygın hale gelmesinin Türkiye'yi Hindistan'a çevireceğini belirten yorumlarda bulunan vatandaşlar, yeni yapılacak düzenlemeyle birlikte bu durumun daha yaygın hale geleceğine parmak bastı.

Sürücü belgelerinde yapılan değişikliklerin ilerleyen süreçte A, C, D ve E sınıfı ehliyetleri de içermesi bekleniyor.