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Turgut Altınok'tan ''Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?'' sorusuna yanıt

Turgut Altınok'tan ''Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?'' sorusuna yanıt
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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, esnaf ziyaretleri sırasında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, bugün de esnaf ziyaretlerini sürdürürken vatandaşlarla bir araya geldi.

O İDDİAYA YANIT VERDİ

Turgut Altınok son günlerde esnaf ziyaretlerinde sık sık seçmenin tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Ziyaretleri sırasında artık basın mensuplarının kabul edilmeyeceği iddia edildi.

Sözcü TV'nin haberine göre Altınok o iddiayla ilgili "Bir sürü yalan yanlış asparagas haberler çıktı. Korkacak veya saklayacak bir şeyimiz yok. Böyle bir şey mümkün değil" dedi.

"MANSUR YAVAŞ GİBİ ŞEFFAF OLACAK MISINIZ?"

Altınok'a esnaf ziyaretleri sırasında bir seçmen "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" diye sordu. Altınok bu soruya "Biz zaten şeffafız. Olacak mısınız değil zaten olması gereken o" yanıtını verdi.

Etiketler turgut altınok soru mansur yavaş
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