  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türk Eximbank'tan 1 milyar avroluk kredi anlaşması

Türk Eximbank'tan 1 milyar avroluk kredi anlaşması

Türk Eximbank'tan 1 milyar avroluk kredi anlaşması
Güncelleme:

Türk Eximbank, 1 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank, 1 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız 7 Mayıs 2024 tarihinde International Bank for Reconstruction and Development‘ın (IBRD) garantisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın karşı garantisi altında bir bankalar konsorsiyumu ile 1 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır." ifadesi yer aldı.

Etiketler türk eximbank anlaşma Avro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Aklı fikri hep şeyde'' sözleri ile gündem olmuştu: Cem Yılmaz Necla Karahalil aşkı bitti mi? ''Aklı fikri hep şeyde'' sözleri ile gündem olmuştu: Cem Yılmaz Necla Karahalil aşkı bitti mi? Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Özel hastaneye ''down sendromu'' cezası: Aileye 21 milyon TL tazminat ödeyecekler Özel hastaneye ''down sendromu'' cezası: Aileye 21 milyon TL tazminat ödeyecekler CHP'li Üsküdar Belediyesi, Medipol inşaatını durdurdu CHP'li Üsküdar Belediyesi, Medipol inşaatını durdurdu İŞKUR açıkladı: İşte en çok açık iş pozisyonu bulunan meslekler İŞKUR açıkladı: İşte en çok açık iş pozisyonu bulunan meslekler İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı Bayraktar AKINCI hedefleri başarıyla vurdu Bayraktar AKINCI hedefleri başarıyla vurdu Bugün ve yarına dikkat: Türkiye'yi etkisi altına alacak Bugün ve yarına dikkat: Türkiye'yi etkisi altına alacak Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı