Türk Eximbank'tan 1 milyar avroluk kredi anlaşması
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Türk Eximbank, 1 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.
Türk Eximbank, 1 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.
Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız 7 Mayıs 2024 tarihinde International Bank for Reconstruction and Development‘ın (IBRD) garantisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın karşı garantisi altında bir bankalar konsorsiyumu ile 1 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır." ifadesi yer aldı.
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