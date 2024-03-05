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Türk Hava Yolları 332 yolcuyu kara listeye aldı

Türk Hava Yolları 332 yolcuyu kara listeye aldı
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuşlarda kurallara uymayan 332 yolcunun uçuş yasağı getirildiğini ve yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, “Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım paylaşımında bulundu.

 

Etiketler türk hava yolları THY kara liste yolcu
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