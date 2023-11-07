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Türk savaş uçakları Kandil'i bombaladı

Türk savaş uçakları Kandil'i bombaladı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında 12 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 12 hedef imha edildiği belirtildi.

Harekatın, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halklara ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda düzenlendiği bildirildi.
Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi. 

Etiketler savaş uçağı hava harekatı kandil gara kuzey ırak
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