Türk SİHA'ları Arnavutluk yolcusu

Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) envanterine katma hazırlığı yapan ülkelere Arnavutluk da eklendi. Arnavutluk Parlamentosu, Türk SİHA'ları için 8 milyon euronun üzerinde ek bütçe ayırdı.

Arnavutluk da tercihini Türk SİHA'larından yana kullanan ülkeler arasına katıldı. Ülkenin parlamentosu, Türk SİHA'larının temini için ayrılan 8 milyon 200 bin euroluk ek bütçeyi onayladı. Söz konusu gelişme, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası gerçekleşti. Alımın sinyalleri verilmişti Çuçi, İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyareti sonrası alımın sinyallerini vermiş, "Türk SİHA sistemlerinin, Arnavutluk'ta sivil ve askeri amaçla kullanılma olasılığını değerlendiriyoruz'' demişti. Bütçede, Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verildi. Tiran Büyük Çevre Yolu, su kanalizasyon sahası ve Ulusal Tiyatro'nun inşası yatırımlar arasında.