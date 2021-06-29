  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türk SİHA'ları Arnavutluk yolcusu

Türk SİHA'ları Arnavutluk yolcusu

Türk SİHA'ları Arnavutluk yolcusu

Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) envanterine katma hazırlığı yapan ülkelere Arnavutluk da eklendi. Arnavutluk Parlamentosu, Türk SİHA'ları için 8 milyon euronun üzerinde ek bütçe ayırdı.

Arnavutluk da tercihini Türk SİHA'larından yana kullanan ülkeler arasına katıldı.

Ülkenin parlamentosu, Türk SİHA'larının temini için ayrılan 8 milyon 200 bin euroluk ek bütçeyi onayladı.

Söz konusu gelişme, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası gerçekleşti.

 Alımın sinyalleri verilmişti

Çuçi, İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyareti sonrası alımın sinyallerini vermiş, "Türk SİHA sistemlerinin, Arnavutluk'ta sivil ve askeri amaçla kullanılma olasılığını değerlendiriyoruz'' demişti.

Bütçede, Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verildi.

Tiran Büyük Çevre Yolu, su kanalizasyon sahası ve Ulusal Tiyatro'nun inşası yatırımlar arasında.

 

 

Etiketler siha iha arnavutluk ticaret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vali ilk sinyali verdi: Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Faik Öztrak: Memleketi Katar'ın üstüne yaptılar; ülkemiz oldu Kataristan…
Sınıra on binlerce asker yollayıp Çin'e meydan okudular!
Zaten bir siz eksiktiniz! Karadeniz'i işgal ettiler...
Farklı korona aşılarının karıştırılmasının daha etkili olduğu ortaya çıktı
Elazığ 4,3'lük depremle sarsıldı!
Sedat Peker'in paylaşımlarında dikkat çeken MİT detayı
MasterChef Türkiye'de korku dolu anlar...
Şeyma Subaşı ayrılığı doğruladı: Sevgilisini neden bıraktı?
'Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?' diyen Öykü Çelik kendini savundu