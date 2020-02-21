Türk Tabipler Birliği'nden korona virüsü uyarısı !

İran'da COVID-19 kod adlı koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB), yaşanan gelişmeler ile ilgili çekincelerini dile getirdi ve Sağlık Bakanlığı'na uyarılarda bulundu.

TTB'den yapılan açıklamada, "Coğrafi komşumuz olan bir ülkede vakaların yerli olması Türkiye’de de endişeye yol açtığı için bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur. Her ne kadar İran, söz konusu hastalık açısından endemik bir ülke olmasa da ölümlerin görülmesi İran’da çok sayıda enfekte kişi olduğu şüphesini doğurduğundan bir takım ciddi önlemlerin alınması gerekmektedir" denildi.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile ilgili yaptığı çalışmalarda daha aktif önlem alma ihtiyacı olduğunu belirten TTB, önerilerini şöyle sıraladı:

İran’a gidiş gelişlerde kontrollü bir geçiş sağlanmalıdır (sınır kapıları havayolu). İran’a gidip gelen, ateş ve hastalığın diğer belirtilerine sahip olan kişilerin izolasyonu gerekmektedir.

Sağlık çalışanlarına yönelik koruma önlemlerine öncelik verilmeli ve bu çalışmalar Sağlık Bakanlığı eliyle yönetilmelidir (hastane yönetimlerine bırakılmamalıdır.)

Hasta kişilerin bakımı sırasında özellikli işlemler yapılacağı zaman kullanılması şart olan N95 maskelerinin ve rutin sağlık bakımında kullanılması önerilen tıbbi maskelerin piyasada tükenmesi, maskeleri kullanması gereken riskli grupların ve özellikle sağlık çalışanlarının maskeye ulaşamaması ile sonuçlanabilir. Bu durumu önlemek için Sağlık Bakanlığı eliyle sağlık çalışanlarına maske temin edilmelidir.

Toplumda yaygın olarak gözlenen tıbbi maske kullanımı hastalığın bulaşmasını önlemeyeceği gibi ayrıca risk oluşturduğunu belirtmeliyiz. Bunun nedeni aynı maskenin birden çok kullanılması ve bu maskelerin enfeksiyon odağı haline gelmesidir.

Sağlık Bakanlığı tarafından üretilen mevcut bilgi materyalleri yerel yönetimlerin de sürece katılımıyla toplumun her kesimine yaygınlaştırılmalıdır.