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Turkcell’in efsane ‘Yıldızlı Geceler’ konserleri başlıyor

Turkcell’in efsane ‘Yıldızlı Geceler’ konserleri başlıyor

Turkcell’in klasik hale gelen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yaz da sanatseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirecek.

Turkcell’in klasik hale gelen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yaz da sanatseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirecek. 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında ‘Türkiye’nin en yeni en genç açıkhava sahnesi’ Turkcell Vadi Açıkhava’da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek konserlerde Sertab Erener, Kenan Doğulu, Ebru Yaşar ve Haluk Levent gibi isimler sahne alacak. Turkcell Yıldızlı Geceler biletlerini Turkcell’in gençlere özel operatör bağımsız uygulaması GNÇ kullanıcıları yüzde 20, Turkcell’in ayrıcalıklar dünyası Turkcell Platinum müşterileri ise yüzde 25 indirimli satın alabilecek.

Hayatın her alanına dokunan Turkcell, müziğin gelişimine katkı amacıyla düzenlediği geleneksel Turkcell Yıldızlı Geceler konserleriyle bu yıl da sanatseverleri Türkiye’nin önde gelen sanatçılarıyla buluşturuyor. 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle ‘Türkiye’nin en yeni en genç açıkhava sahnesi’ Turkcell Vadi Açıkhava’da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek olan etkinlik serisi 30 Temmuz’da Sertab Erener konseriyle başlayacak.

GNÇ ve Platinum kullanıcılarına özel indirimler

Turkcell’in gençlere özel operatör bağımsız kullanılabilen uygulaması GNÇ kullanıcıları, Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinin biletlerini yüzde 20, Turkcell’in ayrıcalıklar dünyası Turkcell Platinum üyeleri ise yüzde 25 indirimli satın alma imkanına sahip olacak.

Bilet indiriminden yararlanmak için GNÇ ve Turkcell Platinum uygulamaları üzerinden temin edilen indirim kodları ile biletler www.biletix.com  sitesinden kolayca alınabiliyor.

Turkcell Yıldızlı Geceler’de bu yıl yer alacak sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:

Sertab Erener- 30 Temmuz
Aleyna Tilki- 31 Temmuz
Yüzyüzeyken Konuşuruz- 1 Ağustos
Berkay- 2 Ağustos
Ceza - Anıl Piyancı - Sansar Salvo- 3 Ağustos
Kenan Doğulu- 4 Ağustos
MFÖ- 5 Ağustos
Funda Arar- 6 Ağustos
Haluk Levent- 7 Ağustos
Ebru Yaşar- 11 Ağustos

Etiketler Yıldızlı Geceler turkcell
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