  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye 32 yıllık anlaşma AKKA'dan resmen çekildi

Türkiye 32 yıllık anlaşma AKKA'dan resmen çekildi

Türkiye 32 yıllık anlaşma AKKA'dan resmen çekildi
Güncelleme:

Türkiye, 1990 yılında Soğuk Savaş'ın sona ermesini takiben Rusya ile Avrupa arasında silah kontrolünü sağlamak amacıyla imzalanan Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildi.

NATO'nun askıya aldığı Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması’ndan (AKKA) Türkiye de çekildiğini duyurdu. 1990 yılında imzalanan, 1992 yılında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan anlaşmanın 8 Nisan'da durdurulacağı açıklandı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması’nın Türkiye ile antlaşmanın tarafı diğer devletler arasında 8 Nisan tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına karar verildi.

Soğuk savaşın ardından imzalanmıştı

NATO'nun 31 üyesinin çoğu, Kasım 1990'da Soğuk Savaş'taki rakiplerinin ortak sınırlara ya da sınırların yakınına kuvvet yığmasını önlemeyi amaçlayan AKKA'yı imzalamıştı.

NATO, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından Soğuk Savaş döneminden kalma Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nı Kasım 2023'te askıya almıştı. İttifak ayrıca imzacı üyelerinin anlaşmaya katılımlarını dondurduklarını açıklamıştı.

Rusya da 2023 yılında anlaşmadan çekilme kararı almış, Ukrayna'daki savaş devam ederken Moskova'nın bu hamlesi tartışmalara neden olmuştu.

Etiketler türkiye akka anlaşma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu 2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Türkiye şokta! Esra Erol'daki Dadı Meryem çocuk katili çıktı Türkiye şokta! Esra Erol'daki Dadı Meryem çocuk katili çıktı Tatil cennetinde trafiğe bayram ayarı: Bu araçların geçişleri yasaklandı Tatil cennetinde trafiğe bayram ayarı: Bu araçların geçişleri yasaklandı 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu Fatih Portakal ''İmamoğlu yerine düşünülen 3 isim'' diyerek açıkladı Fatih Portakal ''İmamoğlu yerine düşünülen 3 isim'' diyerek açıkladı AK Partili Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasına soruşturma AK Partili Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasına soruşturma Türkiye'nin İsrail'e bor satışının faturası ortaya çıktı Türkiye'nin İsrail'e bor satışının faturası ortaya çıktı Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar göründü Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar göründü Köpeklerin saldırdığı kadın hayatını kaybetti Köpeklerin saldırdığı kadın hayatını kaybetti