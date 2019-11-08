Türkiye Bankalar Birliği açıkladı !

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon lira altında küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın, gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama, 18 Ekim'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştı.