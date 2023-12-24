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Türkiye şehitlerine ağlarken DEM Parti'den skandal açıklama

Türkiye şehitlerine ağlarken DEM Parti'den skandal açıklama
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Türkiye şehitlerinin yasını tutarken DEM Parti'den skandal bir açıklama yapıld.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu Türkiye 12 şehit verdi. 6 ilde baba ocağına şehit ateşi düşerken 81 il şehitlerinin yasını tutuyor. Fakat DEM Parti'den tam da bu sırada tartışma yaratan bir çıkış geldi.

Partisinin Tunceli İl Kongresinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Öcalan'a yönelik tecrit ve Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor. Kürt sorunu devam ettikçe ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu sözlerin ardından DEM Parti'den gelen açıklamada Bakırhan'ın sözlerinin çarpıtıldığı, konuşmanın bağlamından koparıldığı öne sürüldü.

Etiketler dem dem parti şehit açıklama
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