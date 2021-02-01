Türkiye Varlık Fonu’nun logosu değişti

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan Türkiye Varlık Fonu’nun yeni logosunda, Cumhurbaşkanlığı logosunda kullanılan 16 yıldız yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı logosundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeliyor.
2016 yılında kurulan TVF, 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip.
Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) Berat Albayrak'ın istifası sonrası boş kalan yönetim kurulu başkanvekilliği görevine aynı kurumun yönetim kurulu üyesi Erişah Arıcan atanmıştı.
Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Atama kararı Cumartesi günü yayımlanan resmi gazetede yer aldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol