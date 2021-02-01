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  3. 01 Şubat 2021 13:11

Türkiye Varlık Fonu’nun logosu değişti

Türkiye Varlık Fonu'nun logosu yenilendi. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Varlık Fonu’nun yeni logosunda, Cumhurbaşkanlığı logosunda kullanılan 16 yıldız yer aldı.

Türkiye Varlık Fonu’nun logosu değişti
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Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan Türkiye Varlık Fonu’nun yeni logosunda, Cumhurbaşkanlığı logosunda kullanılan 16 yıldız yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı logosundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeliyor.

2016 yılında kurulan TVF, 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip.

Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) Berat Albayrak'ın istifası sonrası boş kalan yönetim kurulu başkanvekilliği görevine aynı kurumun yönetim kurulu üyesi Erişah Arıcan atanmıştı.

Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Atama kararı Cumartesi günü yayımlanan resmi gazetede yer aldı.

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