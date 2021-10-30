Türkiye'de bir ilk... Temeli bugün atıldı

Türkiye'nin ilk yerli plazma üretim tesisinin temeli Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilaçta yerlileşmeyi hedefleyen "Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi" kapsamında Maxicells şirketi tarafından Silivri'de hayata geçirilen Plazma Ürünleri Üretim Tesisi'nin temelini attı. Türkiye'nin ilk yerli plazma üretim tesisinin 550 milyon euro yatırım değerine sahip olduğunu belirten Varank, "Bu tesis ile birlikte dünyada sadece 12 merkezde üretilen, maalesef Türkiye’de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri üretilecek. Yani bu fabrika, dünyada bu alandaki 13'üncü tesis olacak" dedi.

Tam kan bağışından elde edilen ancak kullanılmayıp çöpe giden plazmaların bu fabrikada değerlendirileceğini belirten Varank, "Tabii bu projenin vatandaşlarımızın sağlığına yönelik katkıları ekonomik katkısının çok çok üzerinde. İnşallah Maxicells liderliğinde Türkiye'nin ilk kan ürünleri biyoloji laboratuvarı da kurularak önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar burada geliştirilecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri üretilecek"

Mustafa Varank, son dönemde devasa tesislerin açılışlarının ardı ardına gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

Daha ekim ayının başında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Adana'da 1,7 milyar dolarlık yatırım değerine sahip Ceyhan Propilen Üretim Tesisi'nin temel atma törenini yaptık. Aradan iki hafta bile geçmeden Eskişehir'de 850 milyon liralık yatırımla kurulan Haier Beyaz Eşya fabrikasının açılışını yaptık. Bugün de 550 milyon avro yatırım değerine sahip plazma üretim tesisinin temel atma töreniyle karşınızdayız. Bu tesis, yaklaşık 66 bin metrekare kapalı alan sahip olacak ve 172 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor.