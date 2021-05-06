Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısında dikkat çeken artış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘İstatistiklerle Aile 2020′ bültenine göre yalnız yaşayanların sayısı artıyor, kendisini en fazla çocuklarının mutlu ettiğini söyleyen kadınların sayısın erkeklerden hayli fazla.

AA’nın aktardığı bültende yer alan verilerden öne çıkanlar şöyle:

2020’de toplam resmi evlilikler içinde birinci dereceden kuzeniyle evlenmiş 16 ve üzerindekilerin oranı yüzde 8,4. Yüzde 46,6’sı hala/dayı, yüzde 27,2’si amca, yüzde 26,2’si ise teyze çocuğuyla evli.

2010’da resmi evliliklerin yüzde 5,9’unu akraba evliliğiydi. Oran sonraki yıllarda düşerek 2015’te yüzde 4,8’e, 2020’de yüzde 3,8’e geriledi.

Geçen yıl akraba evliliği oranı en yüksek olduğu il, yüzde 15,1 ile Şanlıurfa. Sonra yüzde 13,7 ile Mardin ve yüzde 12,6 ile Muş var. En düşük oran yüzde 0,5 ile Kütahya, yüzde 0,6 ile Çanakkale ve Edirne’de.

2020’de 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında kendini en fazla ailesinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 69,7. Erkeklerin yüzde 74,9’u, kadınların yüzde 64,5’i kendisini en fazla ailesinin mutlu ettiğini ifade etti. Kendisini en fazla çocuklarının mutlu ettiğini belirten erkeklerin oranı yüzde 9,2 iken, kadınlarınki yüzde 20,7.

Türkiye’de 2008 yılında hanehalkı nüfusu ortamala dörttü. 2020’de ise 3,3. Hanehalkı en kalabalık il 5,75’le Şırnak. Sonra 5,25’le Şanlıurfa ve 5,16’yla Hakkari var. Sıralamanın sonunda 2,61’le Çanakkale var. Sonra 2,66’yla Tunceli ve 2.68’le Eskişehir geliyor.

Tek kişilik hanehalkı 2014’te yüzde 13,9’du. 2020’de ise 17,9.

Toplam hanehalkının yüzde 9,7’sini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşuyor. Yüzde 2,2’si baba ve çocuk, yüzde 7,5’i ise anne ve çocuk.