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Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya gidecek

Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya gidecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den bir heyetin Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği aktarıldı.

Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya'daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Etiketler Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Türkiye heyet libya
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