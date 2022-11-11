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Türkiye'nin milli Bozdoğan Füzesi böyle ateşlendi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Göktuğ projesi çerçevesinde geliştirilen ‘Bozdoğan Hava-Hava Füzesi’nin test atışı görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Göktuğ projesi çerçevesinde geliştirilen ‘Bozdoğan Hava-Hava Füzesi'nin test atış görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda “Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler tsk bozdoğan füze bozdoğan füzesi
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