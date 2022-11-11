Türkiye'nin milli Bozdoğan Füzesi böyle ateşlendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Göktuğ projesi çerçevesinde geliştirilen ‘Bozdoğan Hava-Hava Füzesi’nin test atışı görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Göktuğ projesi çerçevesinde geliştirilen ‘Bozdoğan Hava-Hava Füzesi'nin test atış görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda “Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
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