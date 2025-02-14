TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 'yargıyı etkileme ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat'ta dernek kurulunda sarf ettiği, bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Aras dün yaptığı konuşmada, "Politik gücün barış içinde el değiştirmesi ülkemizde demokrasinin gücünü tekrar tüm dünyaya göstermiş oldu. Ancak, seçimler sonrasında seçilmişlerin görevden alınarak atanmışların göreve getirilmesi demokrasimizi zedeledi" ifadelerini kullanmıştı.

Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, "Yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler" olduğunu iddia etti

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) dün yapılan olağan genel kurul toplantısında gerçekleştirilen sunumda, "Politik hayatta olağanüstü olaylar" başlıklı slaytta; politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilere yönelik yargı süreçlerine dikkat çekilerek "Sorgulanıyor, Tutuklanıyor" ifadeleri yer almıştı. Sunumda ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenler de "Ordudan ihraç ediliyor" ibaresi bulunuyordu.

TÜSİAD'n sunumımda, politik hayatta yaşanan olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığına ve güven sarstığına, tutukluluk süreçlerinin istisna değil kural haline geldiği de kaydedilmişti.

TÜSİAD'ın bu sert tavrı sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Türkiye eski Türkiye değil" demişti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Orhan Turan hakkında Bugün soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Orhan hakkında dün TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ne olmuştu ?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) olağan genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Genel kurulda gerçekleştirilen sunumda, "Politik hayatta olağanüstü olaylar" başlıklı slaytta; politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilere yönelik yargı süreçlerine dikkat çekilerek "Sorgulanıyor, Tutuklanıyor" şeklinde gösterildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenler de "Ordudan ihraç ediliyor" ifadesiyle işaretlendi.

Sunumda, politik hayatta yaşanan olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığına ve güven sarstığına, tutukluluk süreçlerinin istisna değil kural haline geldiği kaydedildi.

Adalet Bakanı Tunç: ''Türkiye eski Türkiye değil"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır. Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekun milletin ve devletin ortak emanetidir. Türkiye, eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK: TÜSİAD, KÖTÜ SİCİLİNİ GERİDE BIRAKMAK İÇİN ÇABA GÖSTERMELİDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en doğal haklarıdır. Ancak ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlardır. Aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır. Maalesef Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur; geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir. Ayrıca kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur. Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin 'güven bunalımı' deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD'ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz. Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ŞAHİN: TÜSİAD BULANIK SUDA BALIK AVLADIĞI GÜNLERİ ÖZLEMİŞ

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Şahin, "TÜSİAD bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş. Vesayet özlemleri depreşmiş. Siyasi mühendislik faaliyetlerine başlamışlar yine. Ağzınızdaki baklayı çıkartın, mert olun. Mücadele ise mücadele; hodri meydan. CHP'nin ön seçimine katılmayı da unutmayın" ifadelerini kullandı