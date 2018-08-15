Tutuklanan Yunan askerleri serbest bırakıldı

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verildi. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusundan Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluk hali değerlendirildi.

2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan duruşma için Mitretodis ve Kouklatzis, tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Cezaevi'nden güvenlik önlemleri eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirildi. Duruşmada avukatlar da hazır bulundu.

Yunan askerleri Mitretodis ve Kouklatzis, savunmalarında sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.

Hakimlik, askerlerin tahliyesine karar verdi.

ÇİPRAS'TAN AÇIKLAMA

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, iki Yunan askerin serbest bırakılması üzerine açıklama yaptı.

Başbakanı Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir” ifadelerini kullandı. Çipras, iki askerin özgürlüğünü de selamladı.

AB KOMİSYONU: TÜRKİYE İLE ORTAKLIĞIMIZ DEVAM EDECEK

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 2 Yunan askerin tahliye edilmesine ilişkin, " AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

Juncker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2 Yunanaskerini serbest bıraktığı için çok memnun olduğunu söyledi. Juncker açıklamasında, “Türkiye’nin 2 Yunan askerini serbest bıraktığı haberini duyduğuma çok memnunum. Varna’da söylediğim gibi Türkiye’nin Avrupalı komşularından korkmak için bir sebebi yoktur” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU ?

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 2 asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart'ta Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İki asker ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürmüşlerdi.