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Tutuklu Demirtaş sandık başından fotoğraf paylaştı

Tutuklu Demirtaş sandık başından fotoğraf paylaştı
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2016 yılından beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben oyumu kullandım, ya siz?" diye sordu.

Edirne Cezaevi'nde 2016 yılından beri tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Önceki seçimlerde oy kullandığı sırada çekilen bir fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Ben oyumu kullandım, ya siz?" diyerek seçmenlere seslendi.

 

Etiketler demirtaş selahattin demirtaş oy kullandım sandık
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