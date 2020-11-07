Üç ilde 4 köy karantinaya alındı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Pazarlar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Sofular köyünde, pozitif vaka ile temaslı sayısının arttığı belirtildi.

Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla ek tedbirler alındığı bildirilen açıklamada, “Sofular köyü giriş çıkışının 15 gün süreyle kapatılmasına, ilçe merkezine ve çevre köylere taşımalı eğitime giden öğrencilerin eğitimine 15 gün süre ve Sofular ilkokulunun eğitim öğretimine ara verilmesine, kahvehanelerin faaliyetlerinin durdurulmasına, köyde faaliyet gösteren tekstil atölyesinin karantina süresince kapatılmasına, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, alınan kararlara uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacağı da kaydedildi.

ISPARTA

Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan alınan bilgilere göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Uluğbey köyünde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde korona virüs vakaları artması dolayısıyla yaklaşık nüfusları 500’ü bulan 2 köyde kısmi karantina uygulamasına geçildi.



Şuhut’ta korona virüs salgını dolayısıyla ilçe genelinde vaka artışları yaşanırken ilçeye bağlı Bademli ve Başören köylerindeki hızlı vaka artışları sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ek kararlar alındı.

Karara göre Bademli ve Başören köylerindeki kısıtlamalar ile ilgili yapılan açıklamada, "Başören ve Bademli Köylerinde bulunan camilerde tüm vakit namazlarının cami içerisinde veya bahçesinde kılınmasının geçici bir süreliğine ertelenmesine, park ve bahçelerde oturmak, yürümek gibi faaliyetlerin geçici bir süreliğine yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca tarım ve hayvancılık faaliyetlerin en az kişi katılımı ile sosyal mesafe kurallarına uyularak ve maske takılarak yapılmasına, asker uğurlaması, kutlama gibi toplu cemiyetlerin yasaklanmasına, davetiyesi dağıtılmamış izni alınmamış düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlara izin verilmemesine, toplu sportif faaliyetlere izin verilmemesi ve halı sahaların kapatılmasına karar verildi.



"Köy halkımızın tedbirleri uyumasını rica ediyorum"

Bademli köyü Muhtar Vekili Erdoğan Akbıyık ise kısmi karantina uygulama ile ilgili yaptığı açıkla da, "Şuhut Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile köyümüz şu anda karantina altındadır. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Köy halkımızın tedbirleri uyumasını rica ediyorum. Bu kötü korona virüs salgınıyla geçen günlerimizi en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyorum. köy halkı olarak maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak bu salgını atlatacağız inşallah" dedi.



Bademli Köyü Mevlüt Bal ise alınan tedbirlere uyduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bademli köyümüzde vakaların artması dolayısıyla kahve, kuaför ve camilerimiz kapalıdır. Vatandaşlarımızın tedbirleri uyumasını arz ederim. Vatandaşlarımız köy içerisinde dışarıya çıkmıyor ve tedbirlere uyuyor.’’