Üç ilde DEAŞ operasyonu: Biri kırmızı bültenli 21 gözaltı var

Aydın, Çorum ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda eli kanlı bölücü terör örgütü DEAŞ mensubu 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden birinin kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli olduğu belirlendi.

Aydın merkezi ve Nazilli ilçesinde, sabah saatlerinde terör operasyonu yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şüphelinin Çorum il merkezinde bir adreste gizlendiğini belirledi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin ikamet ettiği adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 10 şüpheli tespit edildi. Çalışmalar sırasında ayrıca, DEAŞ örgütü yanlısı şüphelilerle irtibatlı olan, sosyal medya paylaşımları yapan, güncel propaganda faaliyetlerini ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullanan 9 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik İstanbul’da 12 farklı ilçede 21 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. (DHA)

DHA