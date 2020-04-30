Ücretsiz maskelerle ilgili yeni düzenleme!

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanlığı, maske temini hakkında duyuru yayımladı.

Duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

İş sağlığı ve güvenliği açısından maske kullanımının zorunlu olduğu iş yerlerinin maske teminine ilişkin Kurumumuzca bir düzenleme yapılmadığı, Kurumumuzca yapılan düzenlemenin yalnızca filtreli maske kullanımına dair raporu bulunan hastaların raporunu ibraz etmek suretiyle eczanelerden EN149 standardındaki (N95, FFP2/FFP3) maskeleri reçete aranmaksızın teminine ilişkin olduğu hususu önemle duyurulur.

KİMLER MASKE ALABİLECEK?

* Kamu kurumu ya da SGK'lı çalışanların 20 yaş üstü çocukları, 65 yaş altı anne-babaları, çalışmayan eşleri, eczanelerden ücretsiz maske alabilecek. Kaba bir hesapla 6 milyon kişi maske almaya devam edecek.

20 YAŞ ALTINA VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAK YASAK!

Nüfusu 83 milyon 154 bin 997 olan Türkiye'de 20 yaşın altında 25 milyon 561 bin kişi bulunuyor. 65 yaş ve üzerindekilerin sayısı ise 7 milyon 550 bin. Yani Türkiye’de 33 milyon 112 bin 547 kişiye sokağa çıkmak yasak. Sokağa çıkması ‘serbest' olan 50 milyon 42 bin 450 kişi bulunuyor.

SGK'LI SAYISI 22 MİLYON, KAMU PERSONELİ 4.5 MİLYON

Türkiye'de şuan SGK'ya kayıtlı 22 milyon kişi bulunuyor. Kamuda çalışan kişi sayısı ise 4 milyon 569 bin 916.

‘MASKE ALABİLİR' SAYISI 23.5 MİLYON

Bu da maske alma hakkı olan kişi sayısının yaklaşık 23.5 milyon kişi olduğunu ortaya koyuyor.

