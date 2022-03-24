Ukrayna limanındaki Türk gemisine silahlı baskın

Ukrayna’nın Odessa şehrindeki Chornomorsk Limanı'nda bağlı bulunan Türk gemisi Rahmi Yağcı, silahlı bir grup Ukraynalı milis tarafından basıldı.

Türk kargo gemisi Rahmi Yağcı, Ukrayna’nın Odessa şehrindeki Chornomorsk limanında mahsur kaldı. HaberDenizde’nin haberine göre, Ukraynalı yetkililer, geminin limandan çıkmasına “serseri deniz mayınları” gerekçesiyle izin vermedi. Ancak Liberya uyruklu yük gemisi Kirsten Oldendorff’un, 26 Şubat’ta refakatçi gemilerle limandan ayrılmasına izin verildiği bildirildi.

Limandan ayrılmasına izin verilmeyen Türk kargo gemisi Rahmi Yağcı, dün Ukraynalı silahlı milisler tarafından basıldı ve gemi personeli tehdit edildi. Geminin kaptanının aktardığına göre, gemide 5.6 ton Ferro Siliko Manganez bulunuyor. Ferro Siliko Manganez, paslanmaz çelik endüstrisinde kullanılıyor.

Geminin kaptanı, video ile yardım istedi ve şöyle dedi: “Kapakları zorla çatılar. Ciddi sıkıntı içindeyiz. Ukrayna askeri değiller. Bu grup yüzünden sıkıntıdayız. Ukrayna askeri değiller. Silahlarını bize gösterdiler. Mermiyi namluya sürdüler. Yükü hala almaya çalışıyorlar. Bunları şimdilik durdurduk ama ne olacağını bilmiyoruz. Yardım istiyoruz. ”