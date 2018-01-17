Uludağ’da 70 bin m2'lik yıkım!

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Uludağ Milli Parkı’nın sil baştan yenilenmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı harekete geçti. Başlatılan Dönüşüm Projesi kapsamında kamu ve özel sektöre ait bugüne kadar 71 bin metrekarelik alanın yıkımı gerçekleştirildi. Turizm, sağlık, spor ve kongre turizmine hizmet vermesi beklenen bölgede yıkımlar tamamlanıp, dönüşüme uygun peyzaj düzenlemeleri yapılarak yeni turizm tesisleri tamamlanacak. Çalışmaların 2020 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

TÜM KAMU BİNALARI YIKILACAK



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uludağ Milli Parkı'nın geleceğinin değerlendirildiği Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı’nda “Uludağ’da master planı hazırladık. Uludağ'da kurumlar gelmiş derme çatma tesisler kurmuş. Olmaz, burası kamu kurumlarının yatakhanesi değil. Kimse kusura bakmasın bu yanlış bir politika. Dolayısıyla 'kim olursa olsun bütün kamu binaları yıkılacak' dedik. Önce kendimizden başlayarak binaları yıktık. Netice itibariyle bütün kamu kurumlarını yıktık. Ayrıca kaçak uydurma şeyler yapmışlar. Tuvalet izni alıp otel yapmış, böyle bir şey olamaz. Netice itibariyle onları da yıktık. Hizaya girecekleri soktuk, hizaya girmeyeceklere bizim anladığımız dilde kararlı şekilde gereğini yaptık” açıklamasında bulunmuştu.

41 BİN M2 KAMU + 30 BİN M2 ÖZEL SEKTÖR



Konu ile ilgili yenisafak.com’a değerlendirmede bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Uludağ’da başlatılan Dönüşüm Süreci kapsamında Uludağ Milli Parkı Oteller Bölgesindeki mevcut tesislerin dağ konseptine uygun güzel bir görüntüye kavuşturmak için düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Dönüşüm Projesi kapsamında yaklaşık 41 bin metrekare kamuya ait (DSİ, DKMP, Etibank, Karayolları, Başbakanlık, Mahalli İdareler Birliği, Gençlik ve Spor, Hava Kuvvetleri Tesisi, Büyük Otel), 2010-2017 yılları arasında ise özel sektöre ait yaklaşık 30 bin metrekare Onaylı Projelere ve Ruhsata aykırı inşaat fazlalıklarının yıkımının yapıldığı açıklandı.

DÖNÜŞÜM 2020'YE KADAR TAMAMLANACAK



Bölgede şu anda 16 kamu tesisinin bulunduğunu söyleyen Taş, sadece sosyal tesis olarak kullanılanların izinlerinin iptal edildiğini vurguladı.

Taş sözlerine şöyle devam etti:

“Yıkımlar tamamlanıp, dönüşüme uygun peyzaj düzenlemeleri yapılarak yeni turizm tesisleri tamamlanacak. Dönüşüm kapsamına giren turizm tesislerine Bakanlığımızca 29 yıl ile 49 yıl ek izin süreleri verilecek olup inşaatlarının 2020 yılı sonunda tamamlanmaları hedefleniyor.”

2017’DE 1 MİLYON 600 BİN ZİYARETÇİ



Oldukça zengin bir potansiyele sahip bir alanın yönetiminden sorumlu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Uludağ’ın ziyaretçilerine en iyi şekilde hizmet verebilmesi ve vatandaşların bölgede huzur içerisinde vakit geçirmesini sağlamak için pek çok yatırımı da hayata geçirdi. 2017 yılı içerisinde 1 milyon 600 bin kişinin ziyaret ettiği Uludağ’ın marka haline gelebilmesi için Uludağ Milli Parkı koruma ve kullanım dengesi içerisinde, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği içerisinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.