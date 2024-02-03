Ümit Özat oyunun rengini belli etti

Eski milli futbolcu ve yorumcu Ümit Özat, yerel seçimlerde Zafer Partisi'nin İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu'na oy vereceğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Ümit Özat, yerel seçimlerde oyunu Zafer Partisi İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu'na vereceğini açıkladı.

Özat, katıldığı programda, seçimlerdeki tercihini "Bir oyum var o da Azmi Başkan'a İstanbul'da" diyerek açık etti.

Özat'ın bu sözlerini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından "Adaşım Ümit Özat. Azmi Karamahmutoğlu ve Zafer Partisi’ne destek vereceğini açıkladı. İstanbul’da 1994 seçimleri gibi sürpriz bir sonuç kimseyi şaşırtmasın" ifadeleriyle duyurdu.