Ümit Özat ve Ahmet Ercanlar sosyal medya üzerinden birbirine girdi

Bir futbolcunun babası ile görüşmesinin ses kaydı yayımlanan eski milli futbolcu Ümit Özat, gazeteci Ahmet Ercanlar'a sosyal medya üzerinden çok ağır sözler sarf etti.

Eski milli futbolcu Ümit Özat, Alim Öztürk isimli futbolcunun babasından para istediğine dair ses kaydını sosyal medyadan paylaşan gazeteci Ahmet Ercanlar'a sosyal medyadan ateş püskürdü.

Ercanlar'a ağıza alınmayacak sözler sarf eden Özat, Ahmet Ercanlar'ı, "Fatih Terim Bein'e müdahale ediyor. Sadece Bein'e değil Sansürsüz Futbol'a da müdahale ediyor" demekle ve küçük bir kızı gece kahve içmeye çağırarak taciz etmekle suçladı.

HAKARETLER VE SUÇLAMALAR HAVADA UÇUŞTU

Ümit Özat, Twitter'dan şunları yazdı:

"Küçücük kızı etkilemek için Instagram DM'den türlü şaklabanlıklar yaptın mı? Kızı gece gece darlayıp kahve içmeye çağırdın mı çağırmadın mı? 'Fatih Terim Bein'e müdahale ediyor. Sadece Bein'e değil Sansürsüz futbola da müdahale ediyor. Gi.... Markası Fatih Terim'in ricasıyla sponsorluktan çekildi.

Terim'e sallarsan youtubeda bile aç kalırsın diyorlar' bunu dedin mi demedin mi?Ses kaydını da açıkla istersen. Borç istemek suç mu? Ülkede kaç milyon kişi borç ile geçimini sağlıyor. Ben en azından kızımı oğlumu okutmak için borç istiyorum. Sen ne için yalakalık yapıyorsun Ahmet? Tabi bu Ahmet Ercanlar denen Y... yalakalığını yaptı kişiler de bunu kullanarak bu konu üzerinden üzerime gelmeye çalıştılar.

Şimdi size soru soruyorum hepinizin vicdanına bırakıyorum birisinden borç istemek mi suçtur yoksa bir kızı taciz etmek mi suçtur onun konuşmaları bende ama ben yayınlamayacağım mahkemeye sunacağım bunları. P... g... yemediği için kendi kanalından yayınlayamadı başkalarını yaktı.

Şimdi tabi bu olaylara dahil olan birisi daha var ki onunla ilgili çok başka şeyler paylaşacağım hangi yöneticilere hangi hocalar hangi menejerleri nasıl tehtid edip onlardan nasıl para istediğini ve en son benden nasıl para istediğini. En az 25 30 kişilik şahitlerle bunu sunacağım. İnsan yakın gördüğü arkadaşına her şeyi söyleyebilir samimiyetten ama karşındakinin k... olup sizi kayda aldığını bilemezseniz gün geldiği zaman da bunları böyle ortaya çıkarır bugün olsun o gün bana yaptığı yardımı başkası yapsa ben yine aynısını söylerdim.

Ama bilemedim ki Bosna’da iki ay evimde kalan İstanbul’daki evimde kalan ekmeğimi yiyen suyumu içen yemeğimi yiyen bu karaktersizin benim bütün konuşmalarımı sadece benim değil herkesin bütün konuşmalarını kaydedip şantaj yapacağını.

Ben oyuncuyu bir yerlere gönderebilmek için çok çalıştım. Adana Demir'e alabilmek için çok çalıştım. Serik belediyeye gönderdim Engin Korukır beğenmedi. Bayrampaşa’da oynayamadı. Darıca Gençlerbirliği’nde psikolojik problemleri var diye gönderdiler.

Karagümrük’te iki maç oynayamadı. Akhisar’da iki maç oynayamadı. Bunları bildiği halde babası iddia ettiği kişilere bu paraları verdim diyor. Aslında babasının yaptığı tamamen rüşvet vermek.

Şimdi p.... Ahmet sana söylüyorum elinde ne kadar kayıt var yayınlamazsan namussuz şerefsiz ahlaksızsın sen tam bir yalakasın tam bir p.... Bu konuşmalar İle alakalı mahkemeye de başvurmazsan adam değilsin yalaka. Şimdi gelelim esas olaya bakın ben kaydına cevap verdim inkar etmedim peki bu şerefsiz sarkıntılık yaptığı kızla ilgili cevap verebildi mi?

Mesela spor programı yaptığı kanalın ve o kanaldaki ortağının abisinin FETÖ'den arandığına dair bir açıklama yaptı mı? FETÖ kaçağı olduğuna dair bir açıklama yaptı mı? Fatih Terim ile ilgili söylemleriyle ben demedim diyebilir mi? Ama bunları kıza özel mesajdan yazmayı biliyor. Kıza bir kahve içmek için bir ay mı bekleyeceğiz demeyi biliyor.

Ben bu konunun kimler tarafından gündeme getirildiğini ve şu anda hiç gündemde olmayan sessizce gülerek bu konuyu izleyen biri var ki lakabını söylesem anlarsınız ama onu da açıklamayacağım. Ama kendi sayfandan cevap ver başkalarını paravan olarak kullanma p.... p.... Ahmet. Instagram’dan kızları taciz etmekten alacağın cezaları saymıyorum."

AHMET ERCANLAR DAVA AÇIYOR

Ses kaydını hesabından paylaşan Ahmet Ercanlar ise "Ümit Özat'ın az önce ortaya çıkan ses kaydında olduğu gibi oynatmak için para istediği oyuncular varsa bana ulaşabilirler. Kimliklerini gizli tutacağımı garanti ediyorum. Yeter ki Türk futbolu bu pisliklerden temizlensin. Ayrıca bana atılan her iftiraya karşılık yarın dava açıyorum. Yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çıkıp kamuoyu önünde özür dileyecek." dedi.