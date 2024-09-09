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Üniversiteler için ek tercih döneminde son günler

Üniversiteler için ek tercih döneminde son günler
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Üniversite sınavında istediği bölüme yerleşemeyen adaylar için 6 Eylül'de başlayan ek yerleştirme süreci, 11 Eylül'de sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitelere yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci devam ediyor. 6 Eylül'de başlayan ek tercih dönemi 11 Eylül'de sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın 2024 Yerleştirme Sonuçları Raporu’na göre; yükseköğretim kurumlarındaki toplam kontenjan sayısı 782 bin 498 iken yerleşen aday sayısı 758 bin 760 oldu. Böylece yükseköğretim kurumlarındaki kontenjanların 23 bin 738’i boş kaldı. Bu yıl ek yerleştirmede yükseköğretim kurumlarındaki 23 bin 738 kontenjan içerisinde 20 bin 826’sı lisans bölümlerini oluşturuyorken, bunların 2 bin 912’si de önlisans bölümlerini kapsıyor.

YKS sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için ek yerleştirme 06-11 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan puan türlerinde 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabiliyor. Adayların ek yerleştirmede tercih yapabilmeleri için 2024-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş ya da hiç tercih yapmamış olması gerekiyor. 2024-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olamayacak.

"ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, üniversiteye yerleşme şansı devam eden öğrenciler için bazı önerilerde bulundu. Öğrencilerin bir yıl kaybetmek yerine ek yerleştirme haklarını kullanmalarını söyleyen Prof. Dr. Durman, “Ek yerleştirme sürecinde aday öğrencilerimizin Beykoz Üniversitesi olarak her zaman yanındayız” dedi.

 

Etiketler ek yerleştirme üniversite ösym
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