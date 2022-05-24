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Üniversiteliye ''dikkat dikkat Allah konuşuyor'' soruşturması

Boğaziçi Üniversitesi’nde mikrofonla “Dikkat dikkat, Allah konuşuyor” diyen öğrenci hakkında savcılık soruşturma başlattı.

 Video muhafazakar kesim tarafından tepkiyle karşılanırken, bir grup ise soruşturma açılmasıyla birlikte ifade özgürlüğünün yok sayıldığını savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada muhafazakar kesimlerin tepki gösterdiği videoyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Videoda bir kişinin arkadaşlarıyla birlikte dans ettiği ve ‘Dikkat dikkat! Allah konuşuyor’ dediği duyuluyor.

Etiketler Dikkat dikkat Allah konuşuyor Dikkat dikkat soruşturma boğaziçi üniversitesi
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