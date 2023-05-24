Ünlü anketçi 2'nci tur tahminini ''bu iş bitmiş'' diyerek açıkladı

Türkiye pazar günü Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması için yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken, Sonar Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı canlı yayında ikinci tur için tahminini "Bu iş bitmiş" diyerek açıkladı.

14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylardan hiç biri seçilme şartı olan yüzde 50+1 oyu kazanamadığı için Türkiye bu hafta sonu 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tur oylaması için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimde en yüksek oyu alan aday Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı seçilecek.

Bu kritik seçim öncesinde ilk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Sonar Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada; 28 Mayıs için oran verdi.

Bayrakçı'nın açıklamaları şöyle:

"Anladığımız kadarıyla Zafer Partisi, Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Şu an görünen iki lider yüzde 90 basın toplantısı yapacaksa bu sadece malumun ilanı olur.

Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği anda milliyetçi seçmene verdiği 'ben 3. bir yolum' imajı ortadan kalkar. Destek verdiği anda oyları süreç içerisinde 2,2 bandında kalmaya devam eder. Yeni bir milliyetçi parti alternatifi olduğunu ortaya koyamaz.

Diyelim ki Özdağ, çıkıp Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Sinan Oğan'ın 5,17'lik oyu ne olur? Bunu da açıklayayım. Tahminlerimize göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53-54'lerle seçimi kazanır. Şu anda yapılmış bir çok ankette de bu sonuç çıkıyor.

14 Mayıs seçimden önceki ve seçimden sonraki araştırmalarda da 5,17'lik oyu orantılı olarak dağılıyor. Bu bir şey değiştirmiyor yani. Bana göre bu iş bitmiş."