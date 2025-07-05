  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ünlü anketçi CHP'nin AK Partili ve MHP'li seçmenlerin ne kadarını ikta ettiğini açıkladı

Ünlü anketçi CHP'nin AK Partili ve MHP'li seçmenlerin ne kadarını ikta ettiğini açıkladı

Ünlü anketçi CHP'nin AK Partili ve MHP'li seçmenlerin ne kadarını ikta ettiğini açıkladı
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, asgari ücretin ara zamla 30 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin çağrısını değerlendiren AKSOY Araştırma'nın Ertan Aksoy, CHP lideri Özel'in zam çağrısının AK Parti ve MHP seçmeninden de büyük destek aldığını oranlarıyla açıkladı.

Asgari ücrete zam beklentisi sık sık gündeme gelirken, AKSOY Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, yaptıkları son araştırmanını verilerinden yola çıkarak asgari ücret ve yoksulluk ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. YouTube kanalında açıklamalar yapan Aksoy, “Toplumun yüzde 87’si asgari ücretin ikinci yarıda artırılması gerektiğini düşünüyor. Asgari ücret referans ücreti olduğu için diğer ücretleri de yukarıya doğru itiyor. Dolayısıyla refah kaybına karşı en azından bir nefes alma, zaman kazanma imkanını talep ediyor toplum. Yüzde 87 müthiş bir çoğunluk” dedi.

“ÖZGÜR ÖZEL, AKP VE MHP’DE DE ÇOĞUNLUĞU YAKALIYOR”

Geçen hafta yaptıkları araştırmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in asgari ücrete zam çağrısını destekleyip desteklemediklerini de sorduklarını ifade eden Aksoy, deneklerin bir siyasal angajmanı olmasına rağmen yüzde 81 oranında Özgür Özel’in çağrısını destek çıktığını ifade ederek, “Sayın Özel, AKP’de de MHP’de de çoğunluğu yakalıyor. Hatta MHP tabanında ezici çoğunluğu yakalıyor” dedi.

“ORTA SINIF KAĞIT ÜSTÜNDE”

Aksoy, Türkiye’nin önünde iki büyük yapısal sorun olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Birincisi yoksullaşma. Çünkü yoksullaştırdığınız hızda refahı geri artıramıyorsunuz. İkinci yapısal sorun ise toplumsal barış. Bugün orta sınığın çok önemli bir bölümü kağıt üstünde orta sınıf. Satın alma gücü açısından baktığımızda orta aynı orta sınıfın varlığından bahsedemeyiz. Korkunç bir yoksullaşma hali var" diye konuştu.

“OKU, KENDİNİ DE AİLENİ DE KURTAR DÖNEMİ BİTTİ”

Eskiden ailelerinin çocuklarına 'oku kendini de aileni de kurtar, aileni de kurtar' öğüdü verdiğini hatırlatan Aksoy, “o dönem okuyan kendisini de kurtarabiliyordu, ailesini de kurtarabiliyordu. Kurtarmaktan kasıt, refah artışı, yaşam kalitesinde yükselme…Net bir yoksulluğu terk etme haliydi. Her şey ile birlikte bunu da çürütüp yok ettiler.

Bugün üniversite diploması almış ama gerçek anlamda lisans eğitimi alamamış milyonlarca kişi var. Çoğu ucuz iş gücü. Eskiden Türkiye’nin ana rekabet unsuru, yarı nitelikli yarı ucuz iş gücüydü. Şimdi bu durum kalktı. Artık ana rekabet gücümüz yarı nitelikli değil. Ucuz iş gücü” şeklinde konuştu.

text-ad
Etiketler asgari ücret CHP özgür özel asgari ücrete ara zam chp seçmeni mhp seçmeni ak parti seçmeni
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
15 yaşındaki Togg'lu trafik canavarı kamerada! Yolda yürüyen adamı ezip geçti! 15 yaşındaki Togg'lu trafik canavarı kamerada! Yolda yürüyen adamı ezip geçti! Hava durumu raporu açıklandı: Kavurucu sıcaklıklar daha da artacak! Hava durumu raporu açıklandı: Kavurucu sıcaklıklar daha da artacak! Evliliğinde bu kelimeyi kullanan yanar: Artık resmen boşanma nedeni sayıldı! Evliliğinde bu kelimeyi kullanan yanar: Artık resmen boşanma nedeni sayıldı! Zam yağmuru sürüyor... Bir sigara grubuna daha zam geldi! Zam yağmuru sürüyor... Bir sigara grubuna daha zam geldi! Enflasyon zammı sonrasında zamlı maaşların yatacağı belli oldu Enflasyon zammı sonrasında zamlı maaşların yatacağı belli oldu Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları kamerada: Baklava var dedi, 110 milyon Euro çıktı! Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları kamerada: Baklava var dedi, 110 milyon Euro çıktı! Hasta yakınından sağlık ekibine saç baş yolduran tehdit! Hasta yakınından sağlık ekibine saç baş yolduran tehdit! Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediye başkanları da gözaltına alındı Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediye başkanları da gözaltına alındı Güzel şarkıcı eşiyle yıllar sonra Tayland'ta ikinci balayına çıktı Güzel şarkıcı eşiyle yıllar sonra Tayland'ta ikinci balayına çıktı Muğla açıklarında deprem Muğla açıklarında deprem
Suriyelilerin iddialaşmasının sonu feci oldu: Köprüden balıklama atladı! Suriyelilerin iddialaşmasının sonu feci oldu: Köprüden balıklama atladı! ''Suya girmek yasaktır'' tabelası var ama su yok... Nedeni kahretti! ''Suya girmek yasaktır'' tabelası var ama su yok... Nedeni kahretti! Güzel oyuncu büyük sürprizi nikahında açıkladı: ''Hamileyim!'' Güzel oyuncu büyük sürprizi nikahında açıkladı: ''Hamileyim!'' SONAR'ın son genel seçim anketi açıklandı: Tüm bildiklerinizi unutun! SONAR'ın son genel seçim anketi açıklandı: Tüm bildiklerinizi unutun! Hatay'da korkutan deprem Hatay'da korkutan deprem Antalya’daki orman yangınında kahreden anlar kamerada Antalya’daki orman yangınında kahreden anlar kamerada Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul genelinde hissedildi! Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul genelinde hissedildi! Bir dizinin daha fişi çekildi... Ekranların iddialı dizisi için final kararı verildi Bir dizinin daha fişi çekildi... Ekranların iddialı dizisi için final kararı verildi CHP'li belediyelerdeki yeni gözaltılar sonrası Mansur Yavaş'tan çok tartışılacak soru! CHP'li belediyelerdeki yeni gözaltılar sonrası Mansur Yavaş'tan çok tartışılacak soru!