Ünlü anketçi CHP'nin AK Partili ve MHP'li seçmenlerin ne kadarını ikta ettiğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, asgari ücretin ara zamla 30 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin çağrısını değerlendiren AKSOY Araştırma'nın Ertan Aksoy, CHP lideri Özel'in zam çağrısının AK Parti ve MHP seçmeninden de büyük destek aldığını oranlarıyla açıkladı.

Asgari ücrete zam beklentisi sık sık gündeme gelirken, AKSOY Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, yaptıkları son araştırmanını verilerinden yola çıkarak asgari ücret ve yoksulluk ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. YouTube kanalında açıklamalar yapan Aksoy, “Toplumun yüzde 87’si asgari ücretin ikinci yarıda artırılması gerektiğini düşünüyor. Asgari ücret referans ücreti olduğu için diğer ücretleri de yukarıya doğru itiyor. Dolayısıyla refah kaybına karşı en azından bir nefes alma, zaman kazanma imkanını talep ediyor toplum. Yüzde 87 müthiş bir çoğunluk” dedi.

“ÖZGÜR ÖZEL, AKP VE MHP’DE DE ÇOĞUNLUĞU YAKALIYOR”

Geçen hafta yaptıkları araştırmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in asgari ücrete zam çağrısını destekleyip desteklemediklerini de sorduklarını ifade eden Aksoy, deneklerin bir siyasal angajmanı olmasına rağmen yüzde 81 oranında Özgür Özel’in çağrısını destek çıktığını ifade ederek, “Sayın Özel, AKP’de de MHP’de de çoğunluğu yakalıyor. Hatta MHP tabanında ezici çoğunluğu yakalıyor” dedi.

“ORTA SINIF KAĞIT ÜSTÜNDE”

Aksoy, Türkiye’nin önünde iki büyük yapısal sorun olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Birincisi yoksullaşma. Çünkü yoksullaştırdığınız hızda refahı geri artıramıyorsunuz. İkinci yapısal sorun ise toplumsal barış. Bugün orta sınığın çok önemli bir bölümü kağıt üstünde orta sınıf. Satın alma gücü açısından baktığımızda orta aynı orta sınıfın varlığından bahsedemeyiz. Korkunç bir yoksullaşma hali var" diye konuştu.

“OKU, KENDİNİ DE AİLENİ DE KURTAR DÖNEMİ BİTTİ”

Eskiden ailelerinin çocuklarına 'oku kendini de aileni de kurtar, aileni de kurtar' öğüdü verdiğini hatırlatan Aksoy, “o dönem okuyan kendisini de kurtarabiliyordu, ailesini de kurtarabiliyordu. Kurtarmaktan kasıt, refah artışı, yaşam kalitesinde yükselme…Net bir yoksulluğu terk etme haliydi. Her şey ile birlikte bunu da çürütüp yok ettiler.

Bugün üniversite diploması almış ama gerçek anlamda lisans eğitimi alamamış milyonlarca kişi var. Çoğu ucuz iş gücü. Eskiden Türkiye’nin ana rekabet unsuru, yarı nitelikli yarı ucuz iş gücüydü. Şimdi bu durum kalktı. Artık ana rekabet gücümüz yarı nitelikli değil. Ucuz iş gücü” şeklinde konuştu.