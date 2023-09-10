Ünlü antrenör otel odasında ölü bulundu

Vücut geliştirme sporcusu ve ünlü antrenör Aslan H., Beykoz Kavacık'ta bulunan bir otelde hayatını kaybetti.

Takipçilerine sağlıklı yaşam ve vücut geliştirme tavsiyeleri veren ünlü antrenör, bir otel odasında ölü bulundu. Polis, sır ölümün perde arkasını aralamak için yanı başında bulunan ilaçları incelemeye aldı ve sonuç oldukça şaşırtıcıydı.

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Ünlü fitness hocası Aslan H., Beykoz Kavacık'ta bulunan bir otele yerleşti. Eşi onu aradı ancak ulaşamadı. Birkaç kez aradıktan sonra ise polise haber verdi. Polis, H.'nun otelde olduğunu belirledi. Otele gelindi, kapı açıldı ve otel odasında korkunç bir manzarayla karşılaşıldı.

SON PAYLAŞIMI BU OLDU

Aslan H., ömrünü sağlıklı yaşam ve vücut geliştirme sporuna adamıştı. Sosyal medyada on binlerce takipçisi vardı. Görünüşte hayatı yolundaydı. Eşi Selin H., 17 Temmuz'da birlikte çekildikleri son fotoğrafa 'sevgiliyken daha çok görüşen bir karı koca' diye yazıp sitem etmişti.

ÇOK SAYIDA İLAÇ VE ALKOL ŞİŞESİ BULUNDU

Nedendir bilinmez, fitness hocası evinden ayrılıp bir otele yerleşti. Eşi onu çok merak edince, polisler odasına girdi. H. yerde hareket kaybetmişti. Odada yapılan incelemede çok sayıda ilaç ve alkol şişeleri bulundu. O ilaçların içerikleri incelendi, kamera kayıtları kontrol edildi. Sır ölümün perdeyi arkasında ne yattığı şimdilik öğrenilemedi. Yapılacak otopsinin ardından, H.'nun kesin ölüm nedeni netlik kazanacak.