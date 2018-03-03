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  3. 03 Mart 2018 15:21

Ürküten görüntü ! Mezarlar su yüzüne çıktı

Bayburt'ta, Demirözü Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan manzara görenleri korkuttu.

Ürküten görüntü ! Mezarlar su yüzüne çıktı
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde Lori Çayı üzerinde sulama amaçlı inşa edilen ve iki yıl önce su tutulmaya başlanan Demirözü Barajı nedeniyle, bölgede bazı köyler boşaltılırken, bazılarının arazileri de su altında kaldı.

Ancak, bu yıl kar yağışının az olduğu ilçeye bağlı Güvercindere Köyü mezarlığının alanındaki suların çekilmesi ile bazı mezarlar yeniden ortaya çıktı.
Muhtar Adem Saymazoğlu, köy mezarlığındaki kabirlerin bazılarının daha önce nakledildiğini ancak bazılarının bulundukları yerde kaldığını belirtti.

mezar , baraj , demirözü , bayburt
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