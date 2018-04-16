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  3. 16 Nisan 2018 08:29

Uyuşturucu baronuna operasyondan başkomiser çıktı !

İstanbul'da operayonla yakalanan uyuşturucu baronu İranlı Naji Sharifi Zindaşti ile bağlantısı olduğu öne sürülen Cinayet Büro Başkomiseri gözaltına alındı.

Uyuşturucu baronuna operasyondan başkomiser çıktı !
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Uyuşturucu baronu İranlı Naji Sharifi Zindaşti’nin yakalandığı operasyonun ardından çeteyle bağlantısı olduğu iddiasıyla eski Cinayet Büro Başkomiseri F.Y. de gözaltına alındı. 2014’te Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürmesi olayını azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Orhan Üngan, uyuşturucu hesaplaşmalarındaki cinayetlere F.Y. ile birkaç polisi rüşvet almakla suçlamıştı. Zindaşti’nin, F.Y.’yi Dubai’ye tatile gönderdiğini iddia eden Üngan, ikilinin mesajlaşmalarını da delil olarak mahkemeye sunmuştu.

Öte yandan Zindaşti’nin villasına yapılan baskında, 30 Nisan 2017’de Maslak’taki silahlı saldırıda GEM TV sahibi İranlı asıllı İngiliz vatandaşı işadamı Saeel Karimian ile ortağının öldürülmesiyle ilgili aranan A.K.’nın da yakalandığı ortaya çıktı.

Avukat Kudbettin Kaya cinayetini aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren polis, İstanbul ve Muğla’da önceki gün eşzamanlı operasyon yaptı. Olaydan sonra kaçan tetikçinin terk ettiği araçta bulunan parmak izlerinden yola çıkarak isimleri belirlenen şüphelilere yönelik birçok adres basıldı. B.K., İ.K.A., E.A., ve A.T.’nin gözaltına alındı.

Habertürk

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