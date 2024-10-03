Uzman çavuş beylik silahıyla intihar eti

Erzurum-Tortum Yolu üzerinde, bir aracın içinde kanlar içinde cansız olarak bulunan uzman çavuşun kendi beylik tabancasıyla canına kıydığı belirlendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Kuzey Irak'ta bir çok operasyona giren ve başarılı görevlerde bulunduğu öğrenilen Uzman Çavuş Timur Turan, 5 ay önce kendi isteği ile görevinden ayrıldı.

Timur Turhan daha sonra da memleketi Erzurum'a geldi. Aracında kanlar içinde bulunan Timur Turan'ın beylik tabancasıyla intihar ettiği ortaya çıktı.

Erzurum-Tortum karayolu üzerinde, Yakutiye İlçesine bağlı Söğütyanı Köyü'ne giden yolun kenarında meydana gelen olayda; bir süre önce girdiği çatışmalarda yakın arkadaşlarını şehit veren ve psikolojik sorunlar yaşayan Timur Turan'ın, kiraladığı araç içerisinde beylik tabancasını şakağına dayayarak intihar etti belirtildi. Olayla ilgili incelme ve soruşturma devam ediyor.

Timur Turan'ın cenazesinin 3 Ekim Perşembe 2024 tarihinde Erzurum'un Narman ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İHA