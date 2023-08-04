  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Valilik açıkladı: 9 köye giriş-çıkış 15 gün yasaklandı

Valilik açıkladı: 9 köye giriş-çıkış 15 gün yasaklandı

Valilik açıkladı: 9 köye giriş-çıkış 15 gün yasaklandı
Güncelleme:

Mardin'de 9 köy geçici güvenlik bölgesi olarak ilan edildi. 9 köye girişler 15 gün yasaklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 köy geçici güvenlik bölgesi ilan edilerek, 15 günlüğüne girişler yasaklandı.

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

 "Mardin'in Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin, Derik mahalleleri sınırlarında bulunan bölgeler 4 Ağustos 2023-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.

Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır.

Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır.

 

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

Etiketler mardin köy giriş çıkış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyetik güzel Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda poz
TIR'lardaki kaçak göçmenlerle mücadelede yeni yöntem bu oldu
Antalya sahillerindeki mucize saniye saniye kamerada
Bankada dolandırıcılara suçüstü!
ORC'den ''Kim başkan olsun?'' anketi: İşte CHP'nin yönettiği 4 büyükşehirde sonuçlar
HSBC yıl sonu Dolar/TL tahminini güncelledi
Güpe gündüz dehşet! Kız çocuklarını tekme tokat dövdüler
İstanbul'da bir kadın cinayeti daha
Yeni evlenen MasterChef Barbaros'un balayı pozlarına beğeni yağdı
Çalışan annelere erken emeklilik geliyor! Esnek çalışma modeli de gündemde