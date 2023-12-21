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Valilik duyurdu: Motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Valilik duyurdu: Motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
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Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye, ve skuterlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre; Çanakkale’de bugün sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bu kapsamda il genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile elektrikli skuter ve skuterlerin saat 03.00'dan başlayarak, saat 18.00'e kadar trafiğe çıkışının yasaklandığı açıklandı.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Çanakkale’nin güneyinde (Bozcaada, Ezine, Ayvacık, Bayramiç) bu gece kuvvetli yağış olması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen ilçelerimizde 21 Aralık 2023 Perşembe günü Saat: 03.00’den aynı gün saat: 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır.”

DHA

Etiketler çanakkale motosiklet trafik
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