Valilikler peş peşe duyurdu! Birçok ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı nedeniyle Konya, Kars, Tunceli ve Ordu'da eğitime bir günlük ara verildi.

Soğuk hava nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Bazı illerde kar nedeniyle bu hafta tatil cuma gününden başlayacak.

KONYA

Konya’nın 11 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüz eğitime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

Konya’da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde eğitime 14 Ocak Cuma günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

KARS

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

VAN

Van Valiliği de kent genelinde yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 14.01.2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim(Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

ORDU

Ordu'nun Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava şartları nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim öğretime 14 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.