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Van'da korkunç iddia: ''İçme suyuna siyanür karıştı''

Van'da korkunç iddia: ''İçme suyuna siyanür karıştı''
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Van'ın Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

DSİ 17. Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Van ile Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildi, acil analiz yapılmalı" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Van'ın Erciş ilçesindeki Morgedik Barajı'nın dip savağında 10 Eylül'de meydana gelen arıza nedeniyle suyun rengi ve kokusunda değişimlerin gözlemlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun önemine binaen baraj rezervuarından, tünel çıkışından ve 10 kilometre mansapta yer alan regülatörden su numuneleri alınmış, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve ağır metal testlerine tabi tutulmuştur. Laboratuvar sonuçlarına göre suyun rengi ve kokusuna etki eden ağır metal mangan değeri arıtma çıkışında ise 30 mg/l olarak ölçülmüştür. (İçme suyu standardına göre manganın üst limit değeri 50 mg/l'dir.)

VASKİ (Van Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından işletilen içme suyu arıtma tesisi çıkış sularında günümüz itibarıyla herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır."

AA

Etiketler içme suyu siyanür dsi devlet su idaresi erciş Van
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