Var mısın krize ? İddaa bayileri eyleme hazırlanıyor!

Türkiye’de İnteltek tarafından oynatılan İddaa oyunları ihalesinin Şans Ortak Girişim Grubu (Demirören-Scientific Games) tarafından alınmasının ardından eylül ayı başından itibaren isteyen kişiler internet ortamından belirlenen karşılaşmalarda canlı bahis oynanabiliyor.

GazeteDuvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre özelleştirmenin ardından kâr oranlarında da düşüş olan İddaa bayilerinin Ankara’daki temsilcisi Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, 25 Eylül’de, Ankara Koza Sokak’ta yer alan Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı binası önünde eylem yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

DOLARDAN TL’YE ÇEVRİLEN TEMİNAT ALTINA DÖNÜŞTÜRÜLSÜN

Türkiye genelinde yaklaşık 6 bin, Ankara’da ise yaklaşık 500 İddaa bayisinin ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ifade eden Poyraz 25 Eylül’de yapacakları eylemde üç taleplerinin olduğunu ifade etti.

Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı önünde yapılacak eylemde ilk talep İddaa bayilerinin teminatlarının dolardan Türk Lirası’na çevrilmesine karşı olacak. Hükümetin dövizden Türk Lirası’na dönüş kampanyaları sırasında İddaa bayilerinin 13 bin dolarlık teminatlarının TL’ye dönüştürüldüğünü, enflasyon karşısında bu teminatın günden güne eridiği için gram altına çevrilmesini talep ettiklerini belirten Poyraz şunları söyledi:

“Teminatların dolardan Türk Lirasına dönüştürülmesi bayilerin iradelerinin dışında gelişti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 13 bin dolar bayii teminatını TL’ye çevirdi. Şu anda içeride her bayiinin 65 bin TL’si var. Aynı durum ganyan bayileri için de söz konusu olmuş, enflasyon karşısında esnafın parası sıfırlanacağı için gram altına çevrilmesini önermiş ve bu kabul edilmişti. Biz de içerideki teminatlarımız gram altına dönüştürülsün, enflasyon karşısında esnaf mağdur edilmesin istiyoruz. Teminatlarımız 13 olarak kalsaydı, ayrıldığında dolar olarak parasını bayii geri alabilirdi. O gün dolarının ne olacağını bilemeyiz ki. Yıl sonunda dolar kurunun 6 lirayı geçeceği söyleniyor. Türk Lirası yabancı paralar karşısında değer kaybediyor. Burada bayilerin zararı oluyor. 65 bin TL’nin faizini de Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kullanıyor.”

‘DÜŞEN KOMİSYONLAR ESKİ ORANA ÇEKİLSİN’ TALEBİ

28 Ağustos tarihinde alınan kararla bayii komisyonları yüzde 7.2’den 4.1’e düşürüldü. Kazanılan kuponun tahsilatı sırasında bayilerin kasasına giren yüzde 2 pay da yüzde 1’e geriledi. Maliyetlerinin her geçen gün arttığını, kâr paylarının ise azaltıldığını belirten Poyraz ikinci taleplerinin de komisyonlarının eski rakamlara çıkarılması olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Baktığınızda elektriğe, doğalgaza ve birçok farklı kalemdeki ürünlere zam geldi. Belediyelerin büfelere kira artışı, uygulanan ekonomik politikalar küçük esnafı zor durumda bırakıyor. Biz komisyonumuzda artış beklerken, gelirlerimiz sürekli gerilerken bizim 7.2 olan komisyonlarımızın 4.1’e düşürülmesine itiraz ettik. Biz komisyonlarımızın eski haline getirilmesini talep ediyoruz.”

3 BİN 300 DOLAR MAKİNE TEMİNATININ ÖDENMESİ İSTENİYOR

İddaa bayilerinin yaşadığı üçüncü sorun ise Demirören-Scientific Games ortaklığının İddaa ihalesini kazanmasının ardından ortaya çıktı. İki şirketin ihaleyi kazanmasından önce bayiler İnteltel’e makine teminatı olarak 3 bin 300 dolar yatırdı. Demirören-Scientific Games ortaklığının işletmeye geçmesinin ardından ise bayilere yeni makineler getirildi ve 3 bin 50 dolar makine teminatı talep edildi. İnteltel’e yatırdıkları 3 bin 300 doları iki ay içerisinde tahsil edebilecek olan bayilerin yeni bir makine teminatı ödemesinin kendilerini zor duruma soktuğunu belirten Poyraz şunları kaydetti:

“Bizim İnteltel’de makine teminatı olarak yatırdığımız 3 bin 300 dolarımız var. Şans Girişime geçince bayilerden yeniden 3 bin 50 dolar talep edildi. İçeride makine teminatı olarak herkesin parası var. Siz bunu mahsup edin dedik. 3 bin 50 doları isterken “bir ay içerisinde bunu yatıracaksınız yoksa makineleri kapatacağız” dediler. Biz de, “Bakın zaten insanlar zor durumda makineleri kapatmayın. İçerideki 3 bin 300 dolardan ödeme güçlüğü çekenlere öncelik tanıyın, onların paralarını aktarın” dedik. Halledeceklerini söylediler. Esnaf bir şekilde buldu-etti ve parasını ödedi. İki ay içerisinde ödeyecekler ama biz bunun hızlandırılmasını ve önceki şirketteki 3 bin 300 dolarımızın bir an önce ödenmesini talep ediyoruz.”

‘CANLI BAHİS NEDENİYLE İNSANLARIN İŞLERİ GERİLEDİ’

Demirören-Scientific Games ortaklığının ihaleyi kazanmasının ardından Türkiye’de belirlenen bazı maçlar canlı olarak internet üzerinden de oynanabiliyor. Esnafın işlerinin durgun olduğunu ifade eden Poyraz, şans oyunlarına ilginin her geçen gün azaldığını belirterek şunları kaydetti:

“Kamuoyunda şans oyunlarına dair çeşitli algılar oluştu. Eğlence sektörüyle ilgili yıpratıcı açıklamalar şans oyunlarına ilgiyi her geçen gün azalıyor. Canlı bahis nedeniyle insanların işleri de geriledi. Kamudan özelleştirildiğinde fabrikalarda olduğu gibi şirketler korunuyor ve büyük bir kesim mağdur ediliyor. Özelleştirilen her kurumun iyiye giden bir taraf yok ki. Sanal ortam bayiliği deniliyor ama yaygınlaştığı zaman şirketlerin işine gelecek. Cep telefonundan ve bilgisayardan bu tarz oyunları oynatırsanız gidip de bakkaldan büfeden insanlar oynamaz. Küçük esnafı da sıkıntılı bir durum bekliyor.”