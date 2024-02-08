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Vatandaş isyanda: Kapalı alanda sigara yasağını delenler var!

Vatandaş isyanda: Kapalı alanda sigara yasağını delenler var!
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Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük kapalı alandaki sigara yasağının bazı işletmeler tarafından yok sayıldığını belirterek daha fazla denetim istedi.

Türkiye'de uzun yıllardır uygulanan ve kapalı alanda nefes almamızı sağlayan "kapalı alanda sigara yasağı" uygulamasında herhangi bir gevşeme ya da düzenleme yapılmamasına rağmen son zamanlarda yasağın delindiğine dair şikayetler artmaya başladı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük daha fazla denetim gerektiğini belirterek "Kapalı alanlarda sigara içme yasağı konusunda, bazı restoran, lokanta, kafe ve benzeri hizmet işletmeleri, sigara içen müşterilerine hayır diyemiyor ve yasağı uygulamıyorlar. Ülkemizde iyi uygulama örneği olan “Kapalı alanda sigara içme yasağını” maalesef yok ediyoruz. Tüketicilerimizin sağlıklarını korumak öncelik olup, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, anayasal haklarımız arasında yer almaktadır. Yasağı uygulama konusunda, işletmeciler başta olmak üzere, herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ayrıca, yetkili ve görevli birimleri göreve davet ediyoruz." dedi.

 

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