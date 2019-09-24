Ve o kadın konuştu ! Ailece sevgiliyi suçladılar

Bir kuaförde çalışan Zeynep Özkara, "Bankacıyım, borsada değerlendirip çok para kazandıracağım" diyerek çok sayıda kişiden para alarak dolandırıcılık' yapmakla suçlanıyor.

Özkara'dan şikâyetçi olanlar arasında sevgilisi, yine sevgilisi olan polis memuru, bir kapıcı ile eşi ve bir doktor var. Özkara doktora yönelik eyleminden dolayı da 'gaspa teşebbüs' suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, şikâyetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Özkara savcılık talimatıyla avukatıyla birlikte polise ifade verdi. Özkara suçlamaları kabul etmedi. Kendisinden şikâyetçi olan sevgilisi U.Y.'yi suçladı. Soruşturma kapsamında mağdurlar birlikte organize bir şekilde hareket ettiklerini iddia ederek Özkara'nın ailesinden de şikâyetçi olmuştu. Savcılığın talimatı doğrultusunda baba Mustafa Özkara, anne Aysel Özkara ve kızkardeşi Zehra Özkara'nın da polis tarafından ifadesi alındı.

"KİMSEDEN PARA ALMADIM"

Baba Mustafa Özkara, rahatsızlığından dolayı kendisini okuması için hoca çağırdıklarını, şikâyetçi U.Y.'nin de hoca ile birlikte geldiğini, daha sonra kızı Zeynep ile aralarında 'gönül bağı' oluştuğunu söyledi. Ozkara, "Suçlamalar asılsız, kimseden para almadım, kimsenin hesabına para yatırmadım" dedi.

Anne Aysel Özkara da U.Y.'nin hoca ile geldiğini ve kızı ile sevgili olduklarını ve evlenmeye karar verdiklerini anlattı. Daha sonra durumun değiştiğini söyleyen Özkara "Kızımın paralarını alması ve evin kendi üstüne yapılması nedeniyle kızım ondan ayrılmak istedi. Bundan sonra U.Y. onu kaçırdı, tehdit etti, yakalandı ve ondan sonra bu şikâyetler başladı. Kimseden para almadım, kimse de hesabıma para yatırmadı" dedi.

'SORUŞTURMA BİRLEŞTİRİLSİN' TALEBİ

Kız kardeşi Zehra Özkara "Hocayla birlikte evimize geldiler. Sonra U.Y. ile ablam çeşitli bahanelerle görüşmeye başladılar. Gönül bağı oluştu. Ablam ayrılmak isteyince, tehdit edildi, kaçırıldı. Sonra bu şikâyetler başladı” diyerek suçlamaları reddetti.

Savcılık Zeynep Özkara'ya ayrıntılı savunması için ek süre verdi. Soruşturma devam ediyor. Özkara tekrar ifade verecek. Şikayetçilerin avukatları ise Özkara hakkında ayrı ayrı devam eden soruşturmaların birleştirilmesi ve örgütlü suçlar savcılığı tarafından yürütülmesi talebiyle başsavcılığa başvurdu.