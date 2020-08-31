Velilerin kayıt kabusu başladı! İstanbul'da 15 bin TL isteyen okul var!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı kayıt işlemlerinde “velilerden kayıt parası alınmayacağına” ilişkin yazı gönderilmesine karşın İstanbul’daki birçok okulda “bağış” adı altında kayıt parası alındığı öne sürüldü. Ataköy’deki bir ortaokulun velilerden 15 bin TL, Ataşehir’deki bir ortaokulun ise 4 bin TL, bağış talep ettiği öne sürüldü.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce, gönderilen yazıda, “velilerden, okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya bağışların, ilgili mevzuatlara aykırı olması sebebiyle alınmayacağı, aksi durumlarda şikâyetlerin valilikler tarafından değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması” talimatı verildi.

Yazıda ayrıca, “Devlet okullarında okula kayıt, özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik veya fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi sınıf ayrımcılığına sebep olarak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesine zedeleyecek uygulamalar yapılmayacak” denildi.

Ancak İstanbul’un çeşitli ilçelerinden veliler, Cumhuriyet’ten Kübra Köklü’ye ulaşarak şikåyetlerde bulundu. Bir yurttaş, çocuğunu Ataköy’deki bir ortaokula kayıt yaptırırken, okulun kendisinden 15 bin TL istediğini söyledi.

Büyükçekmece’de bir Anadolu Lisesine kayıt yaptırmak isteyen bir yurttaş ise okulun kendisine uzun bir fiyat listesi verdiğini söyleyerek, “Kayıt için 300 TL, damga pulu, 4 top A4 kâğıt 100 TL, uzaktan eğitim bağlantı ücreti 750 TL, kitap parası 400 TL, giyim ve okula bağış adı altında 1.000 TL istediler. Ben asgari ücretle çalışıp çocuğumu okutuyorum. Bu ay tüm maaşımı okula versem bile yetmiyor. Ondan sonra parasız ne yaparım bilmiyorum” dedi.

‘SONUÇ DEĞİŞMEDİ’

Ataşehir'deki bir başka ortaokulda da yeni kayıt yaptıran bir veliden, 4 bin TL istendiği iddia edildi. Veli, okul müdürüne bağış toplamanın suç olduğunu ve yasaklandığını söylediğini ancak sonucun değişmediğini belirtti.

Güvenlik kaygısıyla okulun adını vermek istemeyen bir veli de “Pandemi nedeniyle işten çıkarıldım. İlkokula başlayacak bir çocuğum var. Okula kayıt yaptırırken maddi durumumun kötü olduğunu söyledim. Ancak kayıt parası olarak 500 TL istediler. Okulun talepleri bununla bitmedi. 1 litre dezenfektan, 2 kutu maske, 2 top A4 kâğıt, 5 tane de kalem istendi. Bir yerlerden borç alıp istediklerini aldım ve çocuğumu okul kayıt ettirdim” diye konuştu.