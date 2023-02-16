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Yağmacılara karşı İHA'lar devreye girdi!

Yağmacılara karşı İHA'lar devreye girdi!
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Gaziantep'te deprem sonrası yağma ve hırsızlık olaylarına karşı havadan denetim yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ve yağma olaylarını önlemek amacıyla aralıksız denetim yapıyor.

Kent genelinde ve ilçelerde devriye görevini yürüten ekipler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı enkaz alanlarında ve hasar gören binaların önünde nöbet tutuyor. Ekipler aynı zamanda İHA’larla havadan da denetimlerini sürdürüyor.

Gaziantep emniyet Müdürlüğü ekipleri İHA görüntüsünü paylaştığı videoda şu açıklamaya yer verdi:

’’Nurdağı İlçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'larıyla can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçlarının engellenmesi ile trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimiz 7/24 devam ediyor.’’

DHA

Etiketler gaziantep deprem
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