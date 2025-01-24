Yangında kızı ve torunu kaybeden kadın Turizm Bakanı'na isyan etti

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında kızını ve torununu kaybeden yaşlı kadının Turizm Bakanı'na çok sert tepki gösterip "Suçlu olanlar cezasını çeksinler" dedi.

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasında kızını ve torununu kaybeden Sema Şahin, "Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi" dedi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangında, tatil için otele giden Feray Kanbolat ve kızı Oya Kanbolat da yaşamını yitirdi. Kızı ve torununun cenazelerini almak için Ankara Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişini sürdüren Sema Şahin, “Ben anne olarak iki canımı kaybettim. Ben zaten öldüm. Otel sahiplerinden hesap soracağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Suçlu olanlar cezasını çeksinler. Benim kızım kurtulamamış. Küçücük kalmış, bana göstermiyorlar” diye konuştu.

Kimlik tespiti için kendisinden DNA örneği alındığını ifade eden anne Şahin, “Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi" dedi.

İHA