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Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Battal Yılmaz oldu

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Battal Yılmaz oldu
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Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na aynı daire üyesi Battal Yılmaz seçildi.

Yargıtay'dan yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 26 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçim sonucunda 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na aynı daire üyesi Battal Yılmaz seçilmiştir" denildi.

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Battal Yılmaz oldu - Resim : 1

 

Etiketler yargıtay hukuk dava
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