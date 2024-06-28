Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Battal Yılmaz oldu

Mülteci teknesi batarken genç kıza tecavüz etti

Bakanlık ve TOKİ'den dar gelirliler için yeni konut desteği geliyor

FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı

Milyonlarca emekliyi bekleyen tehlike: Hiç zam almayabilirsiniz

Trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

EURO 2024'te grupların en iyi 11'i listesinde A Milli takımın yıldızı da var