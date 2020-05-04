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  3. 04 Mayıs 2020 21:31

Yasa dışı avcılığa geçit yok!

İhbar üzerine Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'nde usulsüz yöntemlerle yasa dışı balık avlandığı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, olaya müdahale ederek 3 kişiye toplam 32 bin 683 TL para cezası uygulandı.

Yasa dışı avcılığa geçit yok!
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'nde usulsüz yöntemlerle yasa dışı balık avlandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, gölette şişme botla balık avlayan 3 kişiyi yakaladı. Düzce'den Bolu'ya geldiği tespit edilen 3 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan göl, dere, baraj gibi alanlarda yapılan her türlü balığın, her türlü yöntemle avlanması faaliyetlerinin pandemi süresince bir daha ki emre kadar durdurulması kararına muhalefet etmekten 9 bin 450 TL, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 15 bin TL,  Dönem Dışı Avlanmak suçundan 5 bin 100 TL ve Karayolları ve Trafik Kanununa Muhalefet suçundan 3 bin 133 TL olmak üzere toplam 32 bin 683 TL para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri ayrıca, 1 adet şişme bot, piyasa değeri yaklaşık 4 bin TL olan 200 kilogram sazan balığı ve 2 bin metre balık ağına el koydu. 

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